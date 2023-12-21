Тренер Эдвардса о возможном бое с Рахмоновым: «Я не думаю, что Шавкат будет готов к апрелю»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат не будет готов к бою с Леоном Эдвардсом из-за травмы – так считает тренер чемпиона полусреднего дивизиона Дейв Ловелл:

«Мы не знаем, кто будет следующим. Дана не объявлял, что следующим будет Белал, поэтому мы сбиты с толку точно так же, как и вы. Если это Белал — пусть будет так. Нам он уже знаком и мы знаем, что он из себя представляет. Он за это время стал лучше, но если это будет Белал, то мы не против. Но никогда нельзя знать наверняка. Шавкат Рахмонов получил травму стопы, поэтому я не думаю, что он будет готов к апрелю».

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