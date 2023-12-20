Ринат Фахретдинов о титульном шансе для Рахмонова: «Его бой с Леоном обещает получиться крайне интересным»

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов оценил титульные перспективы непобежденного казахстанского проспекта Шавката Рахмонова в лучшем промоушене мира.

“Шавката от титульника отделяет один бой. Следующим соперником Эдвардса, наверное, станет Белал Мухаммад. А затем очередь дойдет до Шавката. Его бой с Леоном обещает получиться крайне интересным»

Напомним, рекорд Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. На минувших выходных в Лас-Вегасе на турнире UFC 296 Шавкат сабмишеном во втором раунде победил Стивена Томпсона. После этого казахстанский боец поднялся на третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

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