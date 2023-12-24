Белал Мухаммад про Рахмонова: «Он превосходный боец с отличными ударами»

Претендент на титульный бой в полусреднем весе UFC, второй номер дивизиона Белал Мухаммад поделился мнением о казахстанце Шавкате Рахмонове, который занимает третью строчку в рейтинге:

«Он пределенно финишер, правда ведь? Он превосходный боец с отличными ударами. Я не думаю, что его защита так уж хороша, но его удары и работа ног впечатляют. В своем последнем бою он показал, что он еще и стратег. Он осознал, что самый простой путь к победе — это начать бороться с «Вандербоем»... Я думаю, что этим выступлением он продемонстрировал высокий боевой IQ... Шавкат одержал победу над таким сильным противником, как «Вандербой». Это показывает, что он может побеждать разными способами»

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