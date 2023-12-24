Резников: «Бой с Баговым хочу завершить приемом «север-юг»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец лиги АСА Артем Резников перед боем с Али Баговым рассказал о своем любимом приеме «север‑юг», которым он хотел бы завершать поединок с любым бойцом.

«Встречаются два высококлассных борца, лучших борца дивизиона, стилистически очень похожих и которые всех обыгрывают за счет борьбы. И мы славимся как борцы. И чья борьба сильнее, уже на протяжении двух лет идет спор. И 24 декабря мы решим это.

Самый любимый мой прием «север‑юг». Им я хочу завершать поединок с любым бойцом», – сказал Резников. 

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