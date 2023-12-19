5 миллионов тенге за гран-при восьмерку в Казахстане

Новый бойцовский промоушен в Казахстане – UNDERDOG MMA представляет свой первый Гран-при с призовым фондом в 5 миллионов тенге.

Гостями и экспертами проекта стали популярный боец Куат «Найман» Хамитов, восходящая звезда UFC Азат Максум, главный шоумен ММА Камариддин «Камил Карате» Хасанов и восходящая звезда казахстанского ММА Бекзат Алмахан.

Четвертьфинальные пары Гран-при в легчайшем весе:

Участие в гран-при приняли 8 бойцов: Гульчорро Беккул уулу (1-0, Кыргызстан), Еламан Жетписбай (2-0, Казахстан), Хобир Гулмамадов (3-4, Таджикистан), Нурлан Тайтиев (2-2, Казахстан), Мадияр Нурмуха (2-0, Казахстан), Танирберген Маратов (2-0, Казахстан), Абзал Сейтжапаров (2-1, Казахстан), Ырысбек Байдуллаев (2-2, Казахстан)

Победителем и обладателем главного приза стал Ырысбек Байдуллаев (2-2).

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