Президент лиги Naiza: «У нас не слово пацана, у нас кодекс батыра!»

Нурбек Карабала, президент лиги Naiza, опубликовал в своих соцсетях видео, в котором призвал молодежь не следовать за героями улиц, а вспомнить традиционные ценности, казахских батыров.

«Не губите себя, не решайте конфликты в драке. Ваша минутная слабость может привести к большой трагедии. Ответить силой может любой, а сдержать эмоции может только сильный, только батыр! Потому что у батыра холодным должен быть разум, а не оружие. Разрушить может любой, а созидать только батыр! В помните наших батыров: Бауржан Момыш-Улы, Алихан Бокейханов, Талгат Бигельдинов, Маншук Маметова», -говорит Нурбек Карабала.



Он также отметил, что не герои криминальных сериалов должны быть примером для казахстанской молодежи. «Сегодня мы, а не пацаны с улиц, должны стать примером для наших детей. У нас не слово пацана, у нас кодекс батыра!»,- считает президент лиги Naiza.

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