Алиби Идрис о смене соперника в Naiza: «Теперь буду драться с Эрикссоном Феррейрой из Бразилии»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал об очередной смене соперника по турниру Naiza FC 21 декабря.

«Да-да, соперник опять сменился — теперь буду драться с Эрикссоном Феррейрой из Бразилии. Зенидим отказался по причине травмы. Смотрели бои нового оппонента.

В Dana White’s Contender Series два раза дрался. Один поединок выиграл, а мексиканцу Хесусу Агилару уступил. В основном, в стойке бьется. Так, разобрали чуть-чуть», — заявил Идрис.

Это третья смена соперника у казахстанского бойца: ранее с боя с казахстанцем снялись бразильцы Марсеу Пасин (8-3) и Риксон Зенидим (14-2).

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