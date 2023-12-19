Алиби Идрис о смене соперника в Naiza: «Теперь буду драться с Эрикссоном Феррейрой из Бразилии»

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал об очередной смене соперника по турниру Naiza FC 21 декабря.

«Да-да, соперник опять сменился — теперь буду драться с Эрикссоном Феррейрой из Бразилии. Зенидим отказался по причине травмы. Смотрели бои нового оппонента.

В Dana White’s Contender Series два раза дрался. Один поединок выиграл, а мексиканцу Хесусу Агилару уступил. В основном, в стойке бьется. Так, разобрали чуть-чуть», — заявил Идрис.

Это третья смена соперника у казахстанского бойца: ранее с боя с казахстанцем снялись бразильцы Марсеу Пасин (8-3) и Риксон Зенидим (14-2).

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером