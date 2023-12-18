Даниель Кормье про Шавката Рахмонова: «Этот парень огромная проблема для каждого в полусреднем весе»

Бывший чемпион в полутяжелой и тяжелой весовых категориях UFC, Даниел Кормье, высказался о казахстанском бойце UFC, Шавкате Рахмонове:

«Шавкат Рахмонов показывает максимальный уровень доминирования в полусреднем дивизионе из всего, что мы видели за очень долгое время. Этот парень огромная проблема для каждого в полусреднем дивизионе, и он становится только лучше. Он засабмитил Вандербоя, никому не удавалось такое, а он вышел и сделал это. Вы понимаете, насколько плотным было то удушение, что у Вандербоя было менее десяти секунд и он уже постучал, чтобы выбраться из него»

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