Боец UFC Гуськов о победе Рахмонова: «Следующий бой он должен провести против Эдвардса»

Боец UFC Богдан Гуськов оценил победу казахстанского бойца полусреднего дивизиона UFC Шавката Рахмонова над американцем Стивеном Томпсоном:

“Победа Шавката над Томпсоном? Как я и говорил – интрига была лишь в том, каким способом Рахмонов захочет выиграть. Думаю, с Шавкатом все понятно. Следующий бой он должен провести против чемпиона Леона Эдвардса. Думаю, сейчас Рахмонов первый претендент на титульник в полусреднем дивизионе”

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В главном карде минувшего ивента Рахмонов сабмишеном во втором раунде одолел Томпсона

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