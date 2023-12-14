Шавкат Рахмонов о возможном бое с Ианом Гэрри: «Вряд ли он захочет»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов выссказался о возможно бое с ирландцем Ианом Гэрри:

«Он понимает, что я серьезный оппонент. Вряд ли захочет, но если захочет, то без проблем, я готов. Гэрри – хороший боец, его ударка на высоком уровне. В принципе, он перспективный молодой боец»

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