Шавкат Рахмонов про стиль Томпсона: «Неудобный стиль, приходилось адаптироваться к стилю каратиста»

Полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов высказался об особенностях своего соперника Стивена Томпсона перед их очным противостоянием на турнире UFC 296:

«У Стивена Томпсона неудобный стиль. Мне приходилось адаптироваться к этому стилю каратиста. Некоторые из моих спарринг-партнеров имитировали его. Я верю, что я готов к нашему поединку. Были ли у меня соперники, похожие на него? Нет. Мне пришлось вносить небольшие поправки в подготовку из-за его работы ног и хай-киков. Поэтому мне пришлось приспособиться и адаптироваться к такому стилю»

Бой Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон пройдет утром 17 декабря.

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