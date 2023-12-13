Гилберт Бернс: «Шавкат один из самых жестких ребят, с кем я тренировался. Он лучше Чимаева»

Гилберт Бернс оценил навыки бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова.

«Шавкат один из самых жестких ребят, с кем я тренировался. Он лучше Чимаева. Шавкат просто зверь – у него огромный потенциал. Он может стать чемпионом.

Я удивляюсь тому, как этот парень разносит всех в нашем зале. К нам часто приходят чемпионы разных промоушенов и все они были уничтожены Шавкатом. Он действительно способен завоевать пояс UFC», – заявил Бернс.

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