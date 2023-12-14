Рахмонов ответил на оскорбления Ковингтона: «Встретившись лицом к лицу, он этого не скажет»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) в рамках медиа-дня перед турниром UFC 296 уделил внимания скандальным высказываниям американца Колби Ковингтона (17-3):

«Да, Колби тот боец, который использует много трештока. Но, встретившись лицом к лицу, он этого мне не скажет. При камерах, и когда его окружают люди, он говорит такое, но если бы мы с ним встретились одни, то он заговорил бы по-другому»

Ранее Ковингтон назвал Рахмонова «дерьмовой крысой», исковеркав имя казахстанского файтера. Это не могло остаться без внимания Шавката.

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