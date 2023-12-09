Шавкат Рахмонов: «Чтобы Казахстан стал MMA-державой, бойцам нужно заниматься и не сдаваться»

Боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал о развитии ММА в Казахстане.

— Ты первый казахстанец в UFC, первый казахстанец, который победил в UFC, возможно, ты станешь первым казахстанцем, который станет чемпионом... Что нужно Казахстану, чтобы стать ММА-державой?

— Думаю, главное — это заниматься смешанными единоборствами и не сдаваться, быть в ММА. Потому что одна из наших проблем в том, что, когда у тебя есть семья, ты должен зарабатывать, чтобы прокормить ее. И не каждый может уйти в профессиональный спорт.

У нас много хороших бойцов, хорошее молодое поколение... Главное — верить в Аллаха и тренироваться. У нас есть все для этого, – отметил Рахмонов.

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