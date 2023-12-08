Рахмонов о бое с Томпсоном: «Я могу побить его в стойке»

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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов о бое со Стивеном Томпсоном:

«Посмотрим, как поведет себя в бою Томпсон. Но я думаю, что мои навыки в стойке не хуже, чем у него. Я считаю, что могу побить его в стойке. Я смотрел его бои. Как я уже отмечал, он пропускает удары. Его ни разу не побеждали удушающим приемом, и только Энтони Петтис победил его нокаутом»

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