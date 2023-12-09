Шавкат Рахмонов о своей популярности: «Это изменило мою жизнь, но я остался простым парнем»

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал о своей популярности:

«Конечно, это сильно изменило мою жизнь, но, как я уже говорил раньше, я остался простым парнем. Хотя порой, конечно, я привлекаю много внимания на улице. Иногда я немного нервничаю — это странно. Но всё в порядке: я понимаю, что это часть игры»

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