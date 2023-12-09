Шавкат Рахманов записал видеообращение на свадьбу сестре. Боец не смог приехать на праздник из-за боя с Томпсоном

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов из-за подготовки к бою в США не смог приехать на свадьбу к своей сестре и записал видеообращение, в котором пожелал счастья молодой семье.

Напомним, сестра Шавката, Сора, является кандидатом на попадание в UFC. Супруг Соры, Нурсултан Орынбасаров – мастер спорта по джиу-джитсу.

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