Шавкат Рахмонов о Головкине: «GGG – один из лучших боксеров в мире»

Шавкат Рахмонов высказался о соотечественнике Геннадии Головкине:

«Я считаю, что GGG — один из лучших боксеров в мире. Он очень популярен в Казахстане и по всему миру. Думаю, в этом отношении в Казахстане его еще никому не удалось превзойти»

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