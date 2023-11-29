Евгений Савин пригласил казахстанского футболиста в свою команду: «Агиманов, жду тебя на Кипре!»

Теги Евгений Савин Аксу Sports.ru - Казахстан Тамерлан Агиманов Спорт Казахстана

Известный блоггер Евгений Савин (более известный, как «Красава» выпустил выпуск о казахстанском футболе.

В рамках выпуска Евгений оценил игру одного из молодых футболистов «Аксу» Тамерлана Агиманова:

«Агиманов, жду тебя на Кипре!», – обратился Евгений к футболисту.

Стоит отметить, что Тамерлан успеть уже в прошлом сезоне дебютировать в Чемпионате Казахстана за «Аксу» в возрасте 15 лет.

 

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