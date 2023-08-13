Центральный матч тура и непростой выезд для лидера Чемпионата Казахстана.

13 августа в рамках 19-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» встретится с «Тоболом», а «Кайсар» примет «Ордабасы».

«Кайрат» (Алматы) – «Тобол» (Костанай). 13 августа, 19:00 (время Астаны)

Для обеих команд текущий Olimpbet-Чемпионат Казахстана складывается не лучшим образом. По всей видимости, ни «Кайрату», ни «Тоболу» не добраться до медалей, а победитель их встречи в Алматы может себя считать, разве что, фаворитом в борьбе за итоговое четвертое место.

У «кайратовцев» тяжелейший внутренний график: после выезда в Актобе и домашней встречи с костанайцами следом им предстоит сыграть с двумя лидерами – «Ордабасы» и «Астаной».

«Комбайнеры» же продолжают представлять страну в еврокубках и наверняка все мысли у них будут о скорой встрече с североирландским «Дерри Сити» в квалификации Лиги конференций.

То, что главное внимание «Тобол» уделяет международному сезону, наглядно продемонстрировал матч минувшего тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Тогда тренер Милич Чурчич выставил на домашнюю игру с «Кайсаром» дублирующий состав, в результате чего костанайцы проиграли 0:2.

Эксперты Olimpbet полагают, что в сложившейся ситуации шансы на успех у соперников почти равны, отдавая небольшое предпочтение «Кайрату»: П1 – 2.3, Х – 3.5, П2 – 2.85. А наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.2.

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«Кайсар» (Кызылорда) – «Ордабасы» (Шымкент). 13 августа, 21:00

«Астана» свой матч 19-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана против «Мактаарала» перенесла, так что у лидирующего «Ордабасы» появилась прекрасная возможность еще дальше убежать от столичного клуба и приблизиться к завоеванию первых в своей истории золотых медалей национального первенства.

Для этого шымкентцам нужно обыграть находящийся в середине таблицы и уже не имеющий особых турнирных амбиций «Кайсар». Задача вроде бы вполне решаемая, тем более что в первом круге «Орда» разгромила «степных волков» со счетом 4:0.

Однако загвоздка для «Ордабасы» в том, что матчи в Кызылорде даются ему необычайно тяжело, шымкентцы не могут там выиграть более шести лет. Да и вообще – «Кайсар» для клуба из Шымкента соперник весьма неудобный, он даже имеет статистический перевес в истории их взаимоотношений.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают коллектив Александра Седнева явным фаворитом предстоящей встречи: П1 – 3.95, Х – 3.45, П2 – 1.9. Даже победа гостей с учетом форы (-1.5) имеет кэф ниже, чем просто выигрыш хозяев – 3.37.

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