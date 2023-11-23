Камил Гаджиев о Дамире Исмагулове: «Он в Казахстане популярен. На всей остальной территории он не так известен»

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что ему не интересен вариант организации боя Дамира Исмагулова с россиянином Магомедом Сулумовым.

— Ты анонсировал турнир в Казахстане. Я думал про какой-то большой бой. Почему не Дамир Исмагулов против Магомеда Сулумова?

— А Дамир сейчас продолжает выступать? Он в Казахстане популярен и, наверное, было бы правильно ему в Казахстане сделать бой. На всей остальной территории он не так популярен. Наверное, это парадокс определенный, но Дамир Исмагулов столько интереса сколько Сарнавский не вызывает.

Да, боец UFC, очень круто там дрался до поры до времени. Но для людей это очередная разборка «кто лучший борец», а Сарнавский с Сулумовым — это какой-то движ, хайп..., – сказал Гаджиев в интервью «Вестнику ММА».

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