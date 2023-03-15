Экс-тренер «Экибастуза» и «Аксу» Сергей Якушин вошел в тренерский штаб «Красавы»
Казахстанский специалист Сергей Якушин стал ассистентом главного тренера клуба «Красава-Эни Ипсонас» Александра Криворучко.
Якушин известен в Казахстане по работе в «Экибастузе» и «Аксу».
«Красава» в данный момент выступает во втором по значимости дивизионе Кипра.
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