Экс-тренер «Экибастуза» и «Аксу» Сергей Якушин вошел в тренерский штаб «Красавы»

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Казахстанский специалист Сергей Якушин стал ассистентом главного тренера клуба «Красава-Эни Ипсонас» Александра Криворучко.

Якушин известен в Казахстане по работе в «Экибастузе» и «Аксу».

«Красава» в данный момент выступает во втором по значимости дивизионе Кипра.

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