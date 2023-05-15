«КраСава» выпустил ролик о Казахстане. Рассказал про успехи сборной и открытие QJ League

Российский блогер Евгений Савин сделал выпуск о казахстанском футболе. Основными героями выпуска стали игроки сборной Казахстана Игорь Шацкий, Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, а также самый молодой в истории автор гола за сборную Казахстана Еркебулан Сейдахмет.

Другой важной темой выпуска стал запуск юношеского проекта QJ League. Выпуск про Казахстан стал первым для «КраСавы» в 2023 году.

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