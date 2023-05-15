«КраСава» выпустил ролик о Казахстане. Рассказал про успехи сборной и открытие QJ League

Теги Евгений Савин высшая лига Казахстан Красава Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Российский блогер Евгений Савин сделал выпуск о казахстанском футболе. Основными героями выпуска стали игроки сборной Казахстана Игорь Шацкий, Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, а также самый молодой в истории автор гола за сборную Казахстана Еркебулан Сейдахмет.

Другой важной темой выпуска стал запуск юношеского проекта QJ League. Выпуск про Казахстан стал первым для «КраСавы» в 2023 году.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий