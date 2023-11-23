Вратарь сборной Казахстана Щацкий: «Это был хороший год, который дает надежду»

Теги сборная Казахстана по футболу Шахтер Караганда квалификация Евро-2024 Игорь Шацкий Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал результаты Казахстана в квалификации Евро-2024.

«Это был хороший год, который дает надежду! Наш народ заслуживает большего и мы стремимся к этому! Хочу выразить благодарность нашим болельщикам за невероятную поддержку! Приложим все усилия, чтобы вас радовать всегда! Вы это заслужили!», — написал Шацкий в публикации на своей странице в социальной сети.

Напомним, сборная Казахстана уступила на выезде Словении в матче за выход из группы и завершила квалификацию на четвертом месте.

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