Вратарь сборной Казахстана Щацкий: «Это был хороший год, который дает надежду»

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал результаты Казахстана в квалификации Евро-2024.

«Это был хороший год, который дает надежду! Наш народ заслуживает большего и мы стремимся к этому! Хочу выразить благодарность нашим болельщикам за невероятную поддержку! Приложим все усилия, чтобы вас радовать всегда! Вы это заслужили!», — написал Шацкий в публикации на своей странице в социальной сети.

Напомним, сборная Казахстана уступила на выезде Словении в матче за выход из группы и завершила квалификацию на четвертом месте.