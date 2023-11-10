Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC

Жалгас Жумагулов назвал трех бойцов Еркын Куш, способных заявить о себе в UFC:

«Думаю, что Алиби готов, он очень воспитанный парень и настоящий пахарь. Нурбек Кабдрахманов – он тоже очень воспитанный и с правильными понятиями. Багдат Жубаныш – очень талантливый, много работает, но его категории нет в UFC. И поставил бы еще Дастана Амангельды. Очень хороший пацан. Я Нурбеку Карабала сразу говорил следить за Дастаном»

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