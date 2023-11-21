Тренер сборной Словении Матьяж Кек: «Приходится признать, что у Казахстана в этой группе не просто так 18 очков»

Теги сборная Словении по футболу Матьяж Кек сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Наставник сборной Словении Матьяж Кек выступил с заявлением о сборной Казахстана после решающего матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 (2:1).

«Мы больше не могли проигрывать матч. Именно тогда в какой-то момент можно было увидеть, какое бремя свалилось с нас всех. На 46-й минуте мы пропустили гол с первого удара, когда вышли из раздевалки. В первом тайме мы действовали достаточно агрессивно, чтобы не дать им многого, держали высокий ритм.

Приходится признать, что у Казахстана в этой группе не просто так 18 очков. Среди ребят была некая неуверенность, мы довольно долго торчали, начали выплескиваться эмоции, что может быть очень опасно». Капитан, за плечами которого уже было столько крупных матчей, и молодой человек, который благодаря квалификации стал мужчиной. «Это как выиграть в лотерею», — сказал Кек.

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