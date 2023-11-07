Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

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Американский полусредневес UFC Стивен Томпсон о своем отношении к бою против Шавката Рахмонова:

«Много чего могло произойти, но не произошло. Это было какое-то безумие. Бой с Мишелом Перейрой слетел, потом у меня была возможность подраться с Камару Усманом, что также очень круто, но у UFC или по крайней мере у Камару были другие планы. В итоге мне предложили Шавката. Он не только выше меня в рейтинге, но еще и один из самых страшных чуваков в UFC прямо сейчас, особенно в полусреднем дивизионе — непобежденный, 100% досрочных побед, суперсильный и супержесткий. Думаю, теперь пришло мое время проявить себя».

Бой Рахмонов — Томпсон запланирован на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

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