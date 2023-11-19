Резников об уменьшении финансирования спорта в Казахстане: «Если бы мне дали 15 тысяч долларов, я бы не пошел на тренировку на следующий день»

Казахстанский боец ММА Артем Резников отреагировал на новость о том, что в стране планируют уменьшить финансирование спорта.

«Я прочитал новость о том, что в Республике Казахстан будет уменьшена финансовая поддержка спортсменов. В Дагестане и в Чечне все думают, что меня в Казахстане поддерживают деньгами. Все в шоке, когда я говорю о том, что поддержки никакой нет. Многие думают, что мне машины дарят. Я сам оплачиваю свои сборы. Что говорить о бойцах, если государство не помогает первому в истории страны чемпиону мира по вольной борьбе.

Власти дали Ризабеку Айтмухану 15 тысяч долларов. Он завоевал историческое золото. Лучше бы ничего не дали. А потом власти хотят, чтобы спортсмены завоевывали золото на Олимпийских играх. Нужны большие деньги. От этого появляется желание пахать. Вот Магомед Исмаилов зарабатывает большие деньги, и поэтому он пашет в свои 37 лет. А если мне дадут 15 тысяч долларов, я не приду на тренировку на следующий день», – сказал Резников.

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