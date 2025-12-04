Ангелина Лукас выиграла бой за титул чемпиона WBF

Ангелина Лукас , Казахстанская девушка-боксер и амбассадор 1XBET , одержала победу в титульном поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Эта победа стала 16-й в списке спортсменки, поединок проходил в рамках вечера бокса в Дубае (ОАЭ).

Бой Ангелины Лукас и ее соперницы из Танзании по имени Эгине Каянге завершился уже в четвертом раунде. Ангелина доминировала над Эгине уже с первых секунд боя, а к середине поединка соперница была вынуждена завершить поединок. После серии попаданий по корпусу Эгине Каянге встала на колено, рефери начал отсчет нокдауна, но она уже не смогла продолжить бой.

“Историю не только читают, ее еще и пишут, и пишут те, кто не боятся мечтать. У меня 16 побед на профессиональном ринге на сегодняшний день, это победы над соперницами из Танзании, Аргентины, Украины, Таиланда, Индонезии, Индии, Мексики, Чили, Боливии, Венесуэлы, всей Латинской Америки и конечно тот тяжелейший бой против американки”, – так прокомментировала победу Ангелина Лукас в своем Instagram .

28-летняя Ангелина Лукас стала обладательницей чемпионского титула Всемирной боксерской федерации (WBF) во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Эта победа стала 16-й для спортсменки, из них 9 побед Ангелина завоевала нокаутом