Пабстомп финала Starladder Major пройдет в Алматы

В воскресенье 14 декабря Алматинские фанаты CS2 смогут ощутить атмосферу настоящей киберспортивной арены: в Event Space (ТРЦ FORUM) пройдёт масштабная трансляция финала главного турнира по Counter-Strike — Starladder Bucharest Major .

Компания 1XBET подготовила много сюрпризов для любителей качественного CS. Зрителей ждет один из самых ожидаемых матчей года, который будет показан на большом экране с мощным звуком — в окружении сотен болельщиков и ярких эмоций.

Дата и время: воскресенье, сбор гостей в 18:00

Локация: Event Space, ТРЦ FORUM

Участников мероприятия ждут:

— большой экран и профессиональный звук;

— атмосфера настоящего киберспортивного шоу;

— активности, подарки и розыгрыши игровых скинов;

— возможность выиграть билеты на PGL Astana 2026.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Количество мест ограничено — регистрация доступна на сайте: major-almaty.kz .

Организаторы приглашают всех поклонников CS прийти вместе с друзьями и стать частью финала, который обещает стать самым ярким киберспортивным событием сезона.