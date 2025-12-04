Партнер откроет в Алмате фан-зону на матч «Кайрат» – «Олимпиакос»

Оставшиеся домашние матчи Кайрат решил провести в столице нашей страны Астане, чтобы не только родная для клуба Алмата увидела матчи Лиги Чемпионов. И чтобы не оставлять фанатов наедине с телевизором, 1XBET откроет фан-зону в Алмате на матч Кайрат – Олимпиакос. Мероприятие пройдет 9 декабря в Forum Event Space , гости смогут насладиться атмосферой матча, качественной уникальной трансляцией, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Вход в фан-зону бесплатный.

1XBET продолжает свою инициативу по организации фан-зон на важные для казахстанских болельщиков матчи, каждый раз улучшая как качество трансляции, так и добавляя интересных активностей на локации. В этот раз местом проведения станет Forum Event Space, расположенный по адресу проспект Сейфуллина, 617. Болельщиков ждут огромный экран и качественный звук на трансляции, розыгрыши и конкурсы, а самые везучие получат в подарок оплаченную поездку на матч Брюгге – Кайрат на двоих! Получить бесплатные билеты можно по ссылке .

1XBET продолжает поддерживать Кайрат вместе с болельщиками, и делает все, чтобы добавить спортивных эмоций к просмотру матчей. А для самых азартных фанатов в 1XBET подготовили ставку без риска до 50.000 тенге!