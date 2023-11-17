Артем Резников о потенциальном бое с Исмагуловым: «Если он решит зайти в гран-при, он понимает, что мы можем встретиться»

Теги MMA ACA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников ответил на вопрос о потенциальном бое с Дамиром Исмагуловым в гран-при лиги:

«Насколько я знаю, Дамиру АСА сделали очень хорошее предложение, он его пока молчит. Я с ним на связи, у нас очень хорошие отношения, но, если он решит зайти в гран-при, он понимает, что мы можем с ним встретиться. Тогда без вариантов»

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