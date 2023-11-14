Чемпион АСА Абдулвахабов о бое Резников – Багов: «Мне интересно посмотреть этот бой, для меня загадка, кто выиграет»

Чемпион АСА в легком весе Абдул- Азиз Абдулвахабов поделился своим мнением о бое Али Багова и Артема Резникова:

«Мне интересно посмотреть этот бой. Оба физически здоровые, крупные, одного роста. Даже не знаю, кто может выиграть. Шансы 50 на 50. Не думаю, что кто-то сможет удосрочить, для меня загадка, кто выиграет. Болевой не дадут сделать, а в стойке интересно будет посмотреть, кто будет лучше».

Бой Багов – Резников пройдет 24 декабря на турнире АСА в Москве.

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