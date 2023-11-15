Резников: «У Багова грэпплинг хуже. Собираюсь задушить его»

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников ответил на критику Али Багова в адрес своих навыков борьбы и грэпплинга.

«В нашем поединке с Баговым борьба будет превалировать на 100%. Если у меня плохой грэпплинг, то я собираюсь задушить Багова. Тогда какой грэпплинг будет у него, если я задушу Али? У него грэпплинг еще хуже, чем у меня. В поединке с Даудом Шайхаевым он был сверху, но как-то оказывался снизу. Это еще хуже. Я хоть снизу не оказывался. Если окажусь снизу, сделаю Багову треугольник», – сказал Резников.

Бой Резников – Багов пройдет 24 декабря на турнире ACA 168.

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