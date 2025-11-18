0

Голосование: Партнеры и футбольные фанаты выбирают Героя сезона

Футбольный сезон 2025 года в Казахстане завершился. Он запомнился нам триумфом «Кайрата», попаданием «Елимая» в квалификацию Лиги Конференций, а также мощной зарубой за места в КПЛ. Компания 1XBET сделала большой вклад в успехи своих команд-партнеров. 

Настало самое время определить лучшего игрока сезона по мнению зрителей! 1XBET предлагает всем фанатам футбола проголосовать за Героя сезона, без которого футбольный год для клубов «Кайрат», «Елимай», «Окжетпес» и «Жетысу» был бы не таким ярким и запоминающимся. 

Голосование за Героя сезона от 1XBET уже открыто и проходит на Инстаграм страничках клубов «Кайрат», «Елимай», «Окжетпеc» и «Жетысу». Все желающие могут зайти на соответствующую страничку команды и отдать свой голос за того футболиста, который больше всего запомнился результативной игрой и полезными действиями на поле:

В данный момент компания 1XBET выбирает номинантов на звание «Лучший игрок сезона 2025» вместе с фанатами команд. Далее в социальных сетях будет выбран тот самый MVP сезона у клубов. 

Результаты голосования будут объявлены на странице 1XBET и клубов в течение этой недели, а победители получат памятные призы от спонсора футбольных эмоций. 

