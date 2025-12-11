0

Акция к UFC Fight Night

Брендон Ройваль – Манел Капе

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена!

 Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кэшбэк до 30% в случае проигрыша.

Чтобы участвовать в акции «1x Punch» необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на маркет «П1 Х П2» по линии/ Live на сумму от 5000 KZT на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.

Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одиночная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту ( согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!

