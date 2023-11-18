Артур Пронин о критике Жумагуловым UFC: «Это промоушн номер один, который делает развлечение для людей»

Российский боец ММА Артур Пронин прокомментировал критику Жалгаса Жумагулова в сторону UFC.

«Самая крутая организация, самое крутое отношение, самое крутое все. Все, что я мог представить и не мог представить — это было в Bellator. Это реально крутейший, лютейший уровень. У меня 27 профессиональных боёв. 26 боев — это фигня по сравнению с тем, что было в Bellator. По слухам и разговорам UFC еще круче.

UFC — это номер один, который делает развлечение для людей, придумывает, как привлекать людей, новые сценарии, интриги, драмы, расследования, новых героев. Это же целый институт: как работать, как это правильно организовать. Обязательно после каждого боя срез мнений, срез интересов: как это было, что это было, на чем сделать акцент, как газануть. Это аналитическая работа. Что тут говорить?» — заявил Пронин.

Казахстанец Жумагулов выступал в UFC с 2020-го по 2023-й, проиграв шесть из семи поединков.

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