Экс-боец UFC Жумагулов о жизни в США: «Не смог принять ЛГБТ. Тяжело для меня это»

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал, что ему не понравилось во время жизни в США.

— Вы никогда не рассматривали возможность возможность остаться в Америке?

— Я — нет. Кто-то мечтает об этом, а я не хочу, чтобы там мои дети воспитывались. Там менталитет другой.

— А есть что-то, что вас прямо коробит в Америке, что вы не принимаете?

— Скорее всего, ЛГБТ (улыбается). Тяжело для меня это. Я в первый раз, когда приехал в 2021-м году, в шоке был. Я в жизни не видал такого. Для меня это был конкретный шок. Считаю, что женщина может быть c мужчиной, а мужчина — с женщиной, – отметил Жумагулов.

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