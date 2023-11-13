Жумагулов о прическе в стиле Брюса Ли: «В США плохие парихмахеры, поэтому мне приходилось самому себе челку стричь»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, что предстал в образе Брюса Ли перед последним боем в UFC с Джошуа Ваном из-за того, что не доверяет парикмахерам в США.

– А чья идея была с прической? Барбера не было?

– У них там по-другому постригают. Один раз с нами в США тренер по физподготовке прилетел. Он пошел постригаться, я его отговаривал. Он вернулся оттуда и попросил машинку, чтобы налысо побриться. Там плохо постригают, поэтому мне приходилось самому себе челку стричь, – рассказал Жумагулов.

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