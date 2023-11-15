Жалгас Жумагулов о поражениях в UFC: «Я привык драться все пять раундов, а там трехраундовые бои»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец MMA Жалгас Жумагулов рассказал о причинах своих поражений в UFC.

— Где-то не дожал, во многих планах. Чуть-чуть тактика была другая. С весогонкой были проблемы. До UFC у меня пятираундовые, чемпионские бои были. И я привык драться все пять раундов, потом перешел в UFC, а там трехраундовые бои начались. 

— Это играет большую роль?

— Конечно. Там и выносливость, и тактика другая. Где-то назад уйдешь, где-то прибавишь. В основном в четвертом-пятом начинаются чемпионские раунды. Вот именно в четвертых-пятых раундах я постоянно раскрывался, а в UFC пришел и никак не мог раскрыться. Были, конечно, и свои причины. У меня и соперники такие были, что я открыться не мог. С сильными дрался пацанами.

На счету Жумагулова 14 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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