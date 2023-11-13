Жалгас Жумагулов о многоженстве: «Мои две супруги знают друг друга. Они соперницы»

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал, что он состоит в браке с двумя женами.

- Не жалеете, что в одном из интервью сказали ,что у вас две супруги.

– Нет, я открытый человек. Мне нечего скрывать, бояться. Я налево-направо не гуляю. Да, у меня две супруги, семеро детей. Два старших мальчика и пятеро дочерей.

- А жены знакомы между собой, ладят?

– Знают друг друга. Они соперницы. Ревность должна присутствовать, если ее нет, значит какая-то из жен тебя не любит (улыбается).

- А если у вас день рождения, как справляете?

– Мы не празднуем день рождения. Бывает, мы вместе ездим отдыхать.

- А дети дружат?

– Дети дружат. У меня все с этим налажено, проблем нет. Как я говорю, так и будет дома.

- В Исламе разрешается иметь до четырех жен?

– Да, но мне пока две хватает (улыбается).

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