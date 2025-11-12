0

«Кайрат» поддержал акцию от партнера в матче против «Интера»

Акция АВТОБУМ 3.0 от букмекерской компании 1XBET продлится до 12 декабря 2025 года, еще месяц у всех желающих есть возможность испытать удачу и получить в подарок элитный автомобиль Mercedes-Benz GLE, BMW 5 или Toyota Camry 80. Алматинский Кайрат поддержал своего спонсора в матче против миланского Интера, выйдя на матч в специальной форме.

И хотя матч закончился победой хозяев 2:1, Кайрат навязал Интеру настоящую борьбу, смог забить очень красивый гол, а футболисты клуба даже увеличили свою стоимость на Transfermarkt. Так, трансферная стоимость нападающего Дастана Сатпаева возросла до 3 миллионов евро.

В благодарность за поддержку клуба, Кайрат поддержал акцию АВТОБУМ 3.0 от 1XBET. Чтобы стать участником акции, нужно сделать ставку в сумме от 1500₸ на матчи Кайрат в Лиге Чемпионов или на регулярные матчи АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, а также на отборочные матчи ЧМ-2025, бокс и UFC. В финале акции будут разыграны 5 автомобилей, а также масса других памятных призов.

Поддерживайте Кайрат в матчах Лиги Чемпионов вместе с 1XBET и получайте больше удовольствия и эмоций от игры вашей любимой команды!

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
26 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
4 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
1xPunch от 1XBET
сегодня, 10:55
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч Казахстан – Бельгия
вчера, 09:48
Обзор сезона 2025/26 1XBET Pro Hokei Ligasy
7 ноября, 11:57
Английский уикенд. Прогноз на АПЛ
6 ноября, 07:58
СТАВКА БЕЗ РИСКА на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
5 ноября, 09:10
«Интер» – «Кайрат». Прогноз на матч: шанс на успех в Милане
5 ноября, 07:40
СТАВКА БЕЗ РИСКА «ПСЖ» – «Бавария»
31 октября, 12:48
Акция к UFC Fight Night
30 октября, 09:58
Кайрат — чемпион Казахстана. Главные факты про сезон-2025
28 октября, 15:01
Казахстанская чемпионка покоряет Америку
24 октября, 09:49