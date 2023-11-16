Жалгас Жумагулов назвал четырех кандидатов в UFC из Казахстана

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Алиби Идрис Нурбек Кабдрахманов Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов поделился мнением о том, кто из его одноклубников из зала Erkin Kush мог бы в будущем добиться успеха в UFC.

— Алиби [Идрис] — он пацан воспитанный, пахарь. Постоянно пашет. Нурбек Кабдрахманов тоже. Он вообще среди всех самый воспитанный. И с понятиями, и воспитанный. Бага (Багдат Жубаныш — прим.) тоже очень хороший, талантливый пацан, пахарь. Но он в [весовую] категорию [UFC] не входит. И, возможно, поставил бы еще Дастана Амангельды, – сказал Жумагулов в интервью Naiza TV.

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