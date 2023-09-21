Жумагулов о UFC: «Галимое шоу стало»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов пожаловался на несправедливость в американском промоушене.

«В данный момент ни за кем не слежу. Такого интереса, как раньше, нет. Чтобы горели глаза, чьи-то бои смотреть, просыпаться. Я там побыл, знаю, что это. Раньше действительно всё это было интересно. А сейчас шоу. Понятно все, кто чемпионом становится, кого сливают. Последние бои посмотри: вообще галимое шоу стало», — сказал Жумагулов.

В UFC казахстанец проиграл шесть из семи поединков. 

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