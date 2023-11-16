Алексеева о завершении карьеры Жумагулова: «Он быстро соскучится и вернется в ММА»

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась о возможном завершении карьеры 35-летнего казахстанца Жалгаса Жумагулова.

«Меня удивили его слова, я думаю, что он быстро соскучится и вернется обратно в ММА.

Из-за возраста? Судя по некоторым бойцам, нет определенного возраста завершения карьеры. Все зависит от здоровья, если все нормально, то можно выступать в любом возрасте. Например, в женских боях, есть пример Холли Холм, которой вообще 42 года, или Крис Сайборг.

С другой стороны, можно отметить и такой момент, что тяжелые категории намного позже созревают и, соответственно, позже уходят. У маленьких категорий, напротив, рано созрели, рано ушли. Но с Жалгасом, думаю, что ситуация иная. Мне кажется, ему нужно отдохнуть и дальше продолжать карьеру», — отметила Алексеева.

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