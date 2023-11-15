Официально. Нурсултанов – главный претендент на титул WBC

Казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) улучшил свои шансы побороться за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В новом рейтинге совета Нурсултанов занял первое место, тем самым он формально стал главным претендентом на бой с обладателем титула WBC в средней весовой категории американцем Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО). Отметим, что у WBC в среднем дивизионе есть еще и «временный» чемпион — представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес (23-1, 18 КО).

Рейтинг среднего веса по версии WBC:

1. Мейрим Нурсултанов

2. Крис Юбенк-младший

3. Элайджа Гарсия

4. Хамза Шираз

5. Остин Уильямс-младший

6. Шейн Мосли-младший

7. Лиам Смит

8. Лиам Уильямс

9. Мацей Сулецки

10. Винсент Фейгенбутц.

В ближайшее время Нурсултанову предстоит отборочный бой по линии WBC: 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан) он сразится с чилийцем Хулио Аламосом (16-1, 9 КО).

Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии. С кем может провести бой Алмабаев на турнире UFC

Дана Уайт про Шавката Рахмонова: «Он опасный чувак»

Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»