Официально. Нурсултанов – главный претендент на титул WBC

Теги WBC Крис Юбенк-младший бокс Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) улучшил свои шансы побороться за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В новом рейтинге совета Нурсултанов занял первое место, тем самым он формально стал главным претендентом на бой с обладателем титула WBC в средней весовой категории американцем Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО). Отметим, что у WBC в среднем дивизионе есть еще и «временный» чемпион — представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес (23-1, 18 КО).

Рейтинг среднего веса по версии WBC:
1. Мейрим Нурсултанов
2. Крис Юбенк-младший
3. Элайджа Гарсия
4. Хамза Шираз
5. Остин Уильямс-младший
6. Шейн Мосли-младший
7. Лиам Смит
8. Лиам Уильямс
9. Мацей Сулецки
10. Винсент Фейгенбутц. 

В ближайшее время Нурсултанову предстоит отборочный бой по линии WBC: 17 ноября в Ташкенте (Узбекистан) он сразится с чилийцем Хулио Аламосом (16-1, 9 КО).

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