Аламос о бое с Нурсултановым: «Он — фаворит, а я выступлю как аутсайдер»

Чилиец Хулио Аламос высказался о Мейириме Нурсултанове — сопернике по предстоящему претендентскому поединку.

«Конечно, он фаворит. Я выхожу на замену другому боксеру с уведомлением всего лишь за десять дней. Нурсултанов — боксер промоутера, всё на его стороне: домашнее преимущество и более высокий рейтинг, чем у меня… Вот почему я выступаю как аутсайдер — но для меня в этом ничего нового нет. И мы верим, что можем устроить сюрприз», — заявил Аламос.

17 ноября Нурсултанов (19-0, 11 КО) и Аламос (16-1, 9 КО) проведут в Ташкенте поединок за звание обязательного претендента на пояс чемпиона мира по версии WBC.

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