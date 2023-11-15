Жанкош Тураров проведет бой за титул WBA

Казахстанский боксер, чемпион мира IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) узнал дату возвращения на ринг.

По информации его представителей из New Names Management, следующий поединок Турарова состоится 10 декабря в Алматы, а на кону будут стоять два титула: принадлежащий Турарову пояс IBO, а также WBA Gold в первом полусреднем дивизионе. Имя соперника пока не называется, однако BoxRec.com указывает, что титулом WBA Gold в этом весе в настоящее время владеет 40-летний мексиканец Исмаэль Барросо (24-4-2, 22 КО). Правда он завоевал этот пояс еще в 2019 году и с тех пор успел подраться за полноправный титул чемпиона мира WBA.

Свой последний на сегодняшний день бой Жанкош Тураров провел 21 марта так же в Алматы, в нем он техническим нокаутом в десятом раунде победил мексиканца Алехандро Менесеса (16-6, 9 КО).

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