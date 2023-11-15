Президент WBC обратился к Нурсултанову: «Даст Бог, ты станешь чемпионом мира»

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Казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО), в эти дни находится в Ташкенте (Узбекистан), где проходит конвенция Всемирного боксерского совета (WBC).

В рамках мероприятий Нурсултанов и члены его команды встретились с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Функционер пожелал Мейириму удачи в предстоящем 17 ноября бою. Видео встречи опубликовала промоутерская компания Adal Promotions.

«Мейирим, я хорошо тебя знаю! Желаю тебе успехов в предстоящем поединке. Ты боксер, который, даст Бог, станет чемпионом нашей организации! Только вперед», — сказал Сулейман.

Напомним, что в пятницу Мейирим Нурсултанов проведет отборочный бой по линии WBC с чилийцем Хулио Аламосом (16-1, 9 КО) в рамках большого вечера бокса в Ташкенте.

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