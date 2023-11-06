Балауса Муздиман о Еркебулане Токтаре: «Мы оба не умеем бороться»
Боксер-профессионал из Казахстана Балауса Муздиман (2-0) рассказала, что ее связывает с актером Еркебуланом Токтаром, который выступает в ММА.
26-летняя казахстанка отреагировала на вопрос о Токтаре, пошутив о бойце из смешанных единоборств.
- Что вас связывает с Еркебуланом Токтаром?
– Мы оба не умеем бороться, – пошутила Балауса.
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